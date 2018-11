Wahlkampfkosten: Kurz kritisiert Intransparenz von anderen

ÖVP-Chef Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Mittwoch die Kritik an der massiven Wahlkampfkostenüberschreitung seiner Partei bei der Nationalratswahl 2017 weggewischt. Man habe im Gegensatz zu anderen alles transparent gemacht und bezahle die Strafe dafür, sagte er nach dem Ministerrat in Richtung SPÖ. Zerknirschter zeigte sich FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Kurz wirft anderen Schummeln und Tricksen vor