Wahlkampfstart der NEOS auf Linzer Hauptplatz

Die NEOS starten Mittwochnachmittag auf dem Linzer Hauptplatz in den Intensivwahlkampf für die oberösterreichische Landtags- und Gemeinderatswahl am 26. September. Dabei haben sie sich Unterstützung aus Wien geholt. Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger kämpft gemeinsam mit Spitzenkandidat Landessprecher Felix Eypeltauer für eine "Politik der neuen Generation" und um den erstmaligen Einzug in den Landtag.

SN/APA/Fabian Böhm/Fabian Böhm Beate Meinl-Reisinger unterstützt die NEOS im oö. Landtagswahlkampf