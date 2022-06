Wallner wies in U-Aussschuss Vorwürfe erneut zurück

Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat am Mittwoch im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss die Vorwürfe in der Inseratenaffäre abermals zurückgewiesen. Er habe niemals für die Vornahme eines Amtsgeschäfts eine Gegenleistung eingefordert, so Wallner in seinem Eingangsstatement: "Das entspricht nicht meinem Stil und meiner Amtsführung."

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR LH Wallner im U-Ausschuss