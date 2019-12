Wallner wünscht sich "schwarz-grüne Silvesterrakete"

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat sich am Mittwoch im Landtag einen raschen positiven Abschluss der türkis-grünen Regierungsverhandlungen - eine "schwarz-grüne Silvesterrakete" - gewünscht. Grünen-Chef Werner Kogler habe, auf sympathische Weise, von "keep cool" gesprochen, gefragt wäre aber "keep going", so Wallner. "An uns liegt's nicht", konterte Johannes Rauch (Grüne).

SN/APA/MATHIS FOTOGRAFIE Wallner für "Keep going", Rauch: "An uns liegt's nicht"