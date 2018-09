Walter Steidl: "Unser Problem ist die fehlende Glaubwürdigkeit"

Der Salzburger SPÖ-Chef geht mit der Bundespartei hart ins Gericht.

Walter Steidl, Salzburger SPÖ-Landesparteichef, über seine neue Chefin Pamela Rendi-Wagner, verpasste Chancen der Sozialdemokraten, Intrigen in der SPÖ und die "goldrichtige" Entscheidung von Christian Kern.

Welche Aufgabe müsste Pamela Rendi-Wagner nach ihrer tatsächlichen Wahl zur SPÖ-Chefin zuerst in Angriff nehmen? Walter Steidl: Die erste Übung wird sein, dass sie sich um den Zusammenhalt und die Geschlossenheit in der Partei bemühen muss. Das wird aber nicht alleinige Aufgabe der Vorsitzenden sein, sondern der ganzen Partei. Es sind ja auch in den vergangenen zweieinhalb Jahren Fehler passiert, die nicht nur dem Bundesparteivorsitzenden allein zuzuschreiben sind.