Nach aktuellem Plan soll die Zentralmatura am 19. Mai starten. Eine weitere Verschiebung ist nicht ausgeschlossen.

Die Zentralmatura wird um mindestens zwei Wochen verschoben - und mit ihr auch die Aufnahmsprüfungen an den Universitäten und Fachhochschulen. Das bestätigt das Bildungsministerium. "Wir sind mit allen Einrichtungen derzeit in Kontakt", sagte am Mittwoch eine Sprecherin von Minister Heinz ...