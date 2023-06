Warnstreik in Wien ist der nächste Hilferuf aus Spitälern

In Wien steht der nächste Warnstreik bevor. Die Themen sind immer dieselben: Personalnot und unzureichende Arbeitsbedingungen. Die Spitäler sind nur eine Baustelle von vielen.

Erneut erreicht die Politik ein Hilferuf - diesmal aus der Wiener Klinik Ottakring, wo am 30. Juni das ärztliche Personal der Zentralen Notaufnahme einen einstündigen Warnstreik abhalten wird. Grund sind die Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbereich. Zu wenig Personal für zu viele Patienten. Die Kritik richtet sich an den Arbeitgeber, die Stadt Wien. Gefordert werden mindestens 20 Prozent mehr ärztliches Personal für die Abteilung oder, wie der Sprecher des Streikkomitees am Mittwoch mitteilte, eine "deutliche Anhebung" der Zulage, "um die psychisch und ...