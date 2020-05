Warnungen nicht an Tirol geschickt, Anschober widerspricht

Das Gesundheitsministerium soll offenbar Corona-Warnungen aus Deutschland, Kroatien, Großbritannien, Niederlanden und Dänemark in Sachen Ischgl und Co. nicht an Tirol weitergeleitet haben. Dies berichtete der "Standard". Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) trat dem Vorwurf entgegen. Meldungen mit konkreten Hinweisen zu bestätigten Covid-19-Fällen seien an Tirol weitergeleitet worden.

SN/APA/JAKOB GRUBER Neue Vorwürfe in der Causa Ischgl