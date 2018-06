Warnungen vor Budgetfinanzierung des ORF

Laute Rufe nach einer Beibehaltung der Gebührenfinanzierung des ORF erschallen am Tag vor Beginn der Medienenquete. Die GPA-djp meldete sich am Mittwoch in diesem Sinne ebenso zu Wort wie erneut die SPÖ und die Katholische Frauenbewegung. Die Unabhängigkeit des ORF müsse garantiert sein, so der Grundtenor.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Unabhängigkeit des ORF soll garantiert werden