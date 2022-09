Warten auf den Klimabonus: Wenn der Postmann zu kurz klingelt

Der Weg zum Teuerungsausgleich ist gespickt mit bürokratischen Hürden und Fallen.

Eine für die Empfänger erfreuliche Sache, aber mit manch Fallstrick und Hürde versehen: So gestaltet sich der in diesen Wochen vom Klimaministerium ausgezahlte Klimabonus. Wer ein Konto bei der Pensionsversicherung hat oder bei FinanzOnline gemeldet ist, erhält die 500-Euro-Zahlung auf sein Bankkonto überwiesen. Bei wem dies nicht der Fall ist, der erhält per Einschreibbrief Gutscheine in dieser Höhe. Diese können in Geschäften eingelöst oder bei der bank99 (also bei der Post oder bei den Postpartnern) in Bargeld umgetauscht werden.

