Warum der Covid-19-Impfplan in Österreich bereits wackelt

Beim AstraZeneca-Impfstoff gibt es Verzögerungen bei der Erprobung. Österreich soll von diesem Vakzin besonders viele Dosen bekommen.

Als relativ fix gilt bereits, dass der im November vorgestellte Impfplan nicht halten wird. Grund: Beim Impfstoff von AstraZeneca gibt es Verzögerungen in der Erprobung. Aus der für Jänner erhofften Zulassung durch die EU (sie koordiniert auch die Beschaffung und Verteilung aller Vakzine an die Mitgliedsländer) dürfte es nichts werden. Was der schwedisch-britische Konzern im ersten Quartal überhaupt liefern kann, ist im Moment ungewiss. Das Problem: Österreich hat sich - wie etwa auch Deutschland - von diesem Erzeuger besonders viele ...