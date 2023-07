Am 4. August werden Männer bereits so viel an Pensionszahlungen erhalten haben, wie Frauen erst bis Jahresende zu erwarten haben.

In Vorarlberg war es bereits vergangenen Dienstag so weit, in Oberösterreich am Sonntag und in Tirol wird er auf den kommenden Sonntag fallen: jener Tag, an dem Männer schon so viel an Pensionszahlungen bekommen haben, wie Frauen erst zu Jahresende ...