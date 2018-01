So, die Wahl in Niederösterreich ist geschlagen, das erste Viertel des Wahlfrühjahrs ist damit erledigt. Fehlen noch drei Viertel. Bis April finden drei weitere Landtagswahlen statt, was bedeutet, dass die Bundesregierung bis April weiterhin stillhalten und keine heißen Eisen anpacken wird, um nur ja keine Wähler in Tirol, Kärnten und Salzburg zu vergrämen.