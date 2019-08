Warum Promis für Politiker in den Wahlkampf ziehen

Christiane Hörbiger ist nicht die erste Prominente, die sich in den Dienst eines politischen Kandidaten stellt. Die Meinungen über die Wirkung und den Stil ihres Pro-Sebastian-Kurz-Videos gehen auseinander.

"Man erzielt mit relativ wenig Aufwand eine relativ große Wirkung." So beurteilt die Kommunikationsexpertin Heidi Glück die Aufregung, die am Wochenende rund um das Video entstanden ist, in dem die Schauspielerin Christiane Hörbiger Werbung für ÖVP-Kanzlerkandidat Sebastian Kurz macht. Glück ...