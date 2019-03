Warum sitzen fast alle Bundesämter in Wien?

Dass auch die Österreichische Gesundheitskasse in die Bundeshauptstadt kommt, sorgt für Unmut in Oberösterreich.

Wo wird die neu entstehende Österreichische Gesundheitskasse ihren Sitz haben? In Wien. Wo wird das geplante Bundesamt für Betrugsbekämpfung hinkommen? Nach Wien. Wo wird die neue Bundesagentur zur Asylberatung ihre Zentrale haben? In Wien.

Die Praxis, dass nahezu sämtliche Bundesämter in Wien angesiedelt sind, wird also fortgesetzt. Eine föderalistische Aufteilung der Bundesdienststellen, wie sie etwa in Deutschland und der Schweiz üblich ist, gibt es in Österreich praktisch nicht. "Die Bundesregierung setzt die eklatante Bevorzugung von Wien bei der Ansiedlung von Behörden und Bundesagenturen fort", ärgert sich der frühere ÖVP-Bundesrat Gottfried Kneifel in den "Oberösterreichischen Nachrichten". Er vertritt die Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich, die seit Jahren für eine gerechtere Verteilung der Bundesbehörden auf alle Bundesländer eintritt.

Vor allem auf den Sitz der Österreichischen Gesundheitskasse hatte sich Oberösterreich große Hoffnungen gemacht, die sich nun aber zerschlagen haben. Kneifel weist darauf hin, dass eine bessere Verteilung der Bundesbehörden Vorteile für alle hätte: Die Zentralräume, die aus allen Nähten platzen, würden entlastet. Der ländliche Raum, der mit Abwanderung und dem Verlust der Infrastruktur kämpfe, würde hingegen durch hochwertige Arbeitsplätze aufgewertet.

Bereits 2015 wies das Innsbrucker Föderalismus-Institut in einer Studie darauf hin, dass Österreich puncto Behördenverteilung "das Bild eines hochzentralisierter Staates" abgebe. In Deutschland sind die Bundesbehörden auf 24 Städte aufgeteilt - das Bundesverfassungsgericht sitzt zum Beispiel in Karlsruhe, die Bundesarbeitsagentur in Nürnberg. Die Schweiz verteilt ihre Bundesdienststellen auf elf Städte.

Nur fünf Behörden sind nicht in Wien

In Österreich sind von 68 Bundesbehörden (Stand: 2015) mit fünf kleinen Ausnahmen alle in Wien angesiedelt, sogar das Bundesamt für Bergbauernfragen. Die Ausnahmen sind das Bundesamt für Weinbau (Eisenstadt), das Bundesamt für Wasserwirtschaft (Scharfling am Mondsee), die Bundesforste (Purkersdorf), das Bundesinstitut für Bildungsforschung (Salzburg) und das Sprachen-Kompetenzzentrum (Graz). Einen rechtlichen Grund für die Bevorzugung Wiens gibt es nicht. Die Verfassung schreibt nur vor, dass die "Obersten Organe" (Parlament, Höchstgerichte etc.) in Wien ihren Sitz haben.

In der vorigen Regierung machte sich Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter für eine bessere Verteilung der Bundesämter stark. Sein Bemühen, das Umweltbundesamt aus Wien abzusiedeln, wurde freilich eher belächelt. Denn als neuen Sitz erkor er Klosterneuburg, eine Nachbargemeinde Wiens, die mit der Stadt längst verwachsen ist.

Seine Idee einer Dezentralisierung der Behörden legte Rupprechter 2017 in einem "Masterplan für den ländlichen Raum" nieder, den damals auch Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer sehr begrüßt hatte. Um den Plan ist es seit dem Abgang Rupprechters aber sehr still geworden.