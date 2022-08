Warum will Doskozil die Gesundheitskasse abschaffen?

Dafür gibt es einige mögliche Erklärungen. Von denen aber keine wirklich schlüssig ist. Eine Analyse.

Beharrlich ist er. Seit Monaten fordert Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) die Abschaffung der Gesundheitskasse (ÖGK) und damit des mit Abstand größten sozialen Krankenversicherungsträgers. Zuletzt wurden seine Rufe lauter, am Wochenende deponierte er die Forderung in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung". Warum tut er das?

Eine mögliche Erklärung: Im Burgenland finden am 2. Oktober Gemeinderatswahlen statt. Nur: Die Wahlkampftauglichkeit der Frage, wer nun was im Gesundheitswesen finanziert, dürfte bescheiden sein. Der Versichertengemeinschaft sind in erster Linie ...