Was auf Tirol jetzt zukommt

Tirol zu verlassen wird ab Freitag schwieriger. Im Bezirk Schwaz soll jeder der 84.000 Einwohner einen PCR-Gurgeltest erhalten.

Nach dem größten Ausbruch der südafrikanischen Coronavirusvariante außerhalb Südafrikas gelten in Tirol verschärfte Regeln.



1. Wie kam die neue Virusvariante nach Tirol?

Das sei nach wie vor nicht geklärt, die umfangreichen Erhebungen liefen noch, heißt es in der Pressestelle des Landes. Fix ist, dass der erste Fall in Tirol einen (männlichen oder weiblichen) Patienten betraf, der am 23. Dezember aus völlig anderen Gründen im Bezirkskrankenhaus in Schwaz lag und routinemäßig getestet wurde. Bei der Vollsequenzierung der ...