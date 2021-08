Was die Gesellschaft spaltet. Und wie die Politik diesen Spalt schließen kann.

Corona, Migration, Korruption: Die politische Agenda ist gespickt mit kontroversen Themen. Es ist nicht zu viel verlangt, diese Themen sachlich zu diskutieren.

Österreich ist also, das finden laut einer Studie des Imas-Instituts immer mehr Menschen, eine gespaltene Gesellschaft. Die Gründe für diesen Befund, den 52 Prozent der Befragten teilen, liegen auf der Hand. Beziehungsweise: Sie sind täglich in TV und Radio, in den Zeitungen und Onlineportalen zu sehen, zu hören und zu lesen. Die Coronapandemie, die zu ihrer Bekämpfung verhängten Maßnahmen und die Debatte um die Impfung ist es in erster Linie, die einen Keil in die Bevölkerung treibt. Zweites Spalt-Thema ist ...