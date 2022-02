Was eine neue Partei zum Erfolg braucht

Wird die momentan so erfolgreiche Impfgegner-Partei ein politischer Fixstern oder bleibt sie eine Eintagsfliege? Es gibt drei Dinge, die es braucht, damit eine Parteigründung dauerhaft gelingt.

Sechs Prozent in Oberösterreich, 17 Prozent in Waidhofen an der Ybbs. - Die impfkritische Neo-Partei MFG segelt auf den diversen Coronawellen von Erfolg zu Erfolg. Wie nachhaltig ist diese Parteigründung? Erlebt Österreich gerade die Geburt eines neuen Fixsterns in der Parteienlandschaft? Oder schlüpft da nur eine Eintagsfliege?

Die Geschichte der Parteigründungen bietet für beide Varianten Beispiele. Wer erinnert sich etwa noch an die Rekos? Oder an die Piratenpartei? Wer hätte andererseits zu Beginn der 80er-Jahre gedacht, dass aus ...