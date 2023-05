Was macht Schwarz-Blau in Niederösterreich?

Um die anfangs so heftig kritisierte ÖVP-FPÖ-Regierung in Niederösterreich ist es still geworden. Doch mit der Ruhe könnte es bald vorbei sein: Der Corona-"Wiedergutmachungfonds" naht.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER Johanna Mikl-Leitner und Udo Landbauer stellten im März ihr Arbeitsprogramm vor.