Was Sabine B.s Geständnis für Kurz bedeutet

Ex-Kanzler Kurz wurde von der Kronzeugin nicht direkt belastet. Das System, von dem Kurz profitierte, wurde aber gnadenlos offengelegt.

Die Reaktionen auf die ausführliche Aussage der Meinungsforscherin Sabine B. vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft könnten unterschiedlicher nicht sein. Wie berichtet, bot sich B. in den Ermittlungen gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz als Kronzeugin an. Dabei geht es um offensichtlich frisierte Umfragen, die von Sebastian-Kurz-nahen ÖVP-Mitarbeitern mutmaßlich über Scheinrechnungen an das Finanzministerium (BMF) finanziert und von der Zeitung "Österreich" veröffentlicht wurden. B. soll eine Schlüsselfigur sein, sie machte Mitte Oktober eine ausführliche Aussage. Nach Bekanntwerden des 222 Seiten starken Protokolls sieht ...