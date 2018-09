Was sagt der Schweigekanzler 2.0?

Zwischen der Großen und der kleinen Koalition besteht ein entscheidender Unterschied. In der Großen Koalition streiten die Partner von selbst, in der kleinen müssen sie dazu aufgefordert werden. Das geschieht in der Form, dass der Bundeskanzler beim Pressefoyer nach dem Ministerrat gefragt wird, was er zum jüngsten verbalen Ausrutscher in den Reihen seines Koalitionspartners sagt. Man hofft, dass er den Ausrutscher als Dummheit bezeichnet, was der Koalitionspartner empört zurückweisen würde, und schon wäre der schönste Koalitionsstreit im Gange.