Was steht in dem FPÖ-Historikerbericht?

Von alten Nazis, jungen Einzelfällen und "unsäglichen" Liedtexten: Der Bericht zur Vergangenheit der FPÖ soll mehrere hundert Seiten lang sein. Am Montag wird er vorgestellt. Ein erster grober Einblick wurde bereits gegeben.

Die FPÖ habe zwar in ihren Frühzeiten eine große Dichte ehemaliger Nationalsozialisten in ihren Reihen gehabt, dieses Lager sei aber in die Demokratie geführt worden. Das war die Kernaussage jenes Teils des Rohberichts der Historikerkommission zur Geschichte der Freiheitlichen Partei, ...