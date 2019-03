Der Fall eines gefangenen österreichischen Dschihadisten zeigt, vor welchen Herausforderungen die Behörden stehen, wenn es darum geht, belastendes Material gegen IS-Kämpfer in Syrien zu sammeln.

Die Gefangenen trotten in einer langen Schlange durch den Staub. Die Hände über dem Kopf. Zu Hunderten ergeben sich Kämpfer des "Islamischen Staates" derzeit in Syrien. Einer von ihnen kommt aus Österreich, wie er in einem Internetvideo erzählt, das seit ...