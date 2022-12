Was wurde eigentlich aus der coronakritischen Liste MFG? Nicht allzu viel.

Die Liste "Menschen, Freiheit, Grundrechte" macht Schlagzeilen. Freilich nicht allzu positiver Art.

Zuletzt ist es um die impfkritische Liste MFG still geworden. Oder eigentlich alles andere als still, aber die Nachrichten, die aus dem Inneren dieser zu Hochzeiten der Coronapandemie durchaus erfolgreichen Partei drangen, waren wohl nicht zur Freude der dortigen Funktionäre, die sich auf ein Antreten bei der niederösterreichischen Landtagswahl im Jänner vorbereiten. "MFG streitet wegen Chefgage", vermeldete der "Standard" am 6. Dezember. Es ging darum, dass ein Mitglied der MFG-Führung empört aus der Partei austrat, weil MFG-Chef Michael Brunner eine ...