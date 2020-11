Weg des Attentäters in die Innenstadt weiter unklar

Der Weg des Attentäters am 2. November in die Wiener Innenstadt, wo er vier Menschen erschossen hatte, bevor er selbst von der Polizei tödlich getroffen wurde, ist weiter unklar. Unter anderem von der Beantwortung dieser Frage hängt es ab, ob Kujtim F. einen Chauffeur hatte. Der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl hatte am Dienstag davon gesprochen, dass es keine Hinweise auf einen Helfer gebe. Das war auch am Mittwoch laut Innenministerium Stand der Dinge.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Polizeipräsident Pürstl muss noch viele offene Fragen klären