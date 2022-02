Weg für Chorherr-Prozess frei

Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hat den Einspruch eines Verbandes gegen die Anklage im Verfahren zur Causa Chorherr abgewiesen. Damit kann die Hauptverhandlung vor einem Schöffensenat des Landesgerichts für Strafsachen Wien beginnen. Ein Termin dafür steht noch nicht fest, so das OLG in einer Aussendung - ohne konkret die Namen der Angeklagten zu nennen. In der Causa geht es um Spenden an einen Verein rund um den grünen Ex-Gemeinderat Christoph Chorherr.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Demnächst Prozess gegen Chorherr