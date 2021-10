Weg für die 3-G-Pflicht am Arbeitsplatz ist frei

Die Zusage der Regierungsfraktionen, die Kosten für Tests in den Betrieben weiter zu übernehmen, macht den Beschluss möglich.

In vielen Unternehmen ist es schon Realität, in den nächsten Tagen wird es Vorschrift: Wer an seinem Arbeitsplatz den Kontakt zu anderen Menschen nicht ausschließen kann, muss geimpft, genesen oder getestet sein (3 G), um Zutritt zur Betriebsstätte zu bekommen. Die SPÖ hat ihre Blockade der notwendigen gesetzliche Basis im Bundesrat am Dienstag aufgegeben, nachdem die Regierung deren Wunsch erfüllt hat, dass betriebliche Tests den Unternehmen auch nach Ende Oktober weiter refundiert werden. Damit kann die Novelle im Covid-Maßnahmengesetz im Bundesrats beschlossen werden.

In den nächsten Tagen wird nun jene Verordnung erwartet, die die genauen Modalitäten für 3 G regelt. Ursprünglich sollten sie bereits ab 15. Oktober gelten. Ein entsprechender Verordnungsentwurf aus dem Gesundheitsministerium war bereits vor rund zwei Wochen bekannt geworden. Demnach muss der Arbeitgeber stichprobenmäßig , aber nicht lückenlos kontrollieren, ob die Vorgaben erfüllt werden. Die Betriebe müssen aber mit Aushängen oder auf anderen Wegen für die notwendige Information der Beschäftigen sorgen. Wird ein Arbeitnehmer bei einer Kontrolle ohne gültigen "Grünen Pass" angetroffen, sah der Verordnungsentwurf 500 Euro Strafe vor.

Verweigert ein ungeimpfter oder nicht genesener Beschäftigter konsequent die Einhaltung der 3-G-Regel, soll es künftig möglich sein, den Betroffenen - ohne Entgeltfortzahlung - vom Betrieb zu verweisen. Beharrliche Pflichtverletzung kann laut Experten der Arbeiterkammer bis zur Entlassung führen. Es wäre aber wohl eher ein Fall für eine Kündigung, denn die muss nicht begründet werden. Unklar war am Dienstag weiterhin, ob es für Getestete Zusatzregeln wie etwa eine Maskenpflicht geben wird. Die Wirtschaftskammer hatte zudem Ausnahmen von der 3-G-Pflicht gefordert, etwa für Lkw-Fahrer, die keinen Kontakt zu anderen haben.

Bisher gilt die 3-G-Pflicht nur für das Personal in Bereichen wie Spitälern, Alten- und Pflegeheimen oder Kuranstalten. In "begründeten Fällen" konnten die Unternehmen schon jetzt strengere Regeln wie den 3-G-Nachweis vorsehen. Arbeitsrechtsexperten hatten aber wiederholt auf die vielen ungeklärten Fragen hingewiesen, die sich daraus ergeben könnten. Sowohl der Gewerkschaftsbund (ÖGB) wie auch Unternehmensvertreter hatten daher auf eine gesetzliche Regelung der Zugangsbestimmungen am Arbeitsplatz generell gedrängt.

SP-Vizeklubchef Jörg Leichtfried betonte am Dienstag, der Druck seiner Partei haben sich ausgezahlt. Man könne nicht für 3 G am Arbeitsplatz sein und gleichzeitig betriebliche Gratis-Tests streichen. Das wäre Politik auf dem Rücken der Arbeitnehmer. Den Betrieben sollen nun die Kosten der Tests bis zumindest Ende März 2022 refundiert werden - genauso lange wie den Ländern.

Harsche Kritik kam umgehend von der FPÖ. Die Regierung agiere "völlig evidenzbefreit und ist ein Schandfleck für die Rechtsstaatlichkeit", schrieb Klubobmann Herbert Kickl in einer Aussendung. Die Maßnahme diene nur dazu, den indirekten Impfdruck weiter zu erhöhen. "Das Ziel ist klar: "Nicht geimpfte Menschen sind böse und müssen deshalb besonders schikaniert werden, damit sie klein beigeben und sich impfen lassen, um nicht weiter gebrandmarkt zu sein."