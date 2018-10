Weich ist das neue hart

Johanna Mikl-Leitner ist als Landeshauptfrau von Niederösterreich Nummer zwei in der Kanzlerpartei. Eine Machtpolitikerin, die das System Erwin Pröll elegant zu ihrem eigenen gemacht hat.

In anderen Teilen der Welt mögen sich Männer von mächtigen Frauen bedroht fühlen, aber nicht hier in Niederösterreich. Obwohl, wenn manche Männer Angst vor ihr hätten, "das schadet nie", sagt Johanna Mikl-Leitner und lacht laut auf: "Ich würde sagen, ein gesunder Respekt tut schon gut." Die Herrenrunde rund um sie lacht mit. Heute lacht man in Niederösterreich über ihre Witze, nicht mehr über jene Erwin Prölls. "Frau Landeshauptfrau", das kommt jetzt allen schon ganz natürlich über die Lippen, sobald Mikl-Leitner erscheint. So wie an diesem Spätsommertag, begleitet von einer Entourage aus Herren in dunklen Anzügen, Pressesprecher, Bürgermeister, in ihrem Zentrum die resolute Frau im weißen Etuikleid. Man absolviert sportlich Landespolitik-Termine in Wiener Neustadt, Betriebsbesuch, Pressekonferenz, dazwischen kurzes Unterlagenstudium im Dienst-Mercedes, dann Bürotermine.