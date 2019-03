Weiter Kritik an SVA-Rückforderung von Kinderbetreuungsgeld

Die Aufforderungen zur Rückzahlung von Kinderbetreuungsgeld an selbstständig erwerbstätige Frauen sorgen weiter für Kritik. Laut einem "Standard"-Bericht am Freitag wollte die SVA in 500 bis 700 Fällen auf die Rückforderung verzichten - das Familienministerium habe sich jedoch quer gelegt. Aus dem Ressort hieß es gegenüber der APA lediglich, dass Gespräche laufen.

/APA/HELMUT FOHRINGER Rückzahlung von Kindergeld sorgt für Aufregung