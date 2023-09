Weiter Kritik an Kleingarten-Deals von SPÖ-Politikern

Die Umwidmungen von Grundstücken mehrere Wiener SPÖ-Politiker in einem Kleingartenverein in der Donaustadt sorgen weiter für Kritik der politischen Konkurrenz. Die ÖVP legte am Samstag nach und forderte, dass alle betroffenen SPÖ-Politiker bis zu einer umfassenden Klärung der Vorwürfe ihre Ämter ruhend stellen sollen. Die FPÖ verlangte von SPÖ-Chef Andreas Babler, für Aufklärung in der Causa zu sorgen.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR ÖVP-Generalsekretät Stocker fordert Konsequenzen