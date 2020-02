Weiter SPÖ-Kritik an Einschränkung des Ibiza-U-Ausschusses

Die SPÖ hat am Donnerstag erneut Kritik an der thematischen Einschränkung des U-Ausschusses durch die Regierungsparteien geübt. Anlass ist der am Mittwochabend veröffentlichte "Standard"-Bericht über Spenden an FPÖ-nahe Vereine, der zeige, dass einer der Kernpunkte des Ibiza-Videos "Realität wurde", sagte der SPÖ-Fraktionsvorsitzende im Casinos-U-Ausschuss, Jan Krainer, zur APA.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Kernpunkte des Ibiza-Videos laut Krainer "Realität"