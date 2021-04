"Weitere innerparteiliche Debatten sind programmiert"

Abseits vom Clinch mit Doskozil müsse sich die SPÖ in die Mitte bewegen, um wieder zu punkten, sagt ein SPÖ-Kenner.

Josef Kalina kennt die SPÖ sehr gut, er war einst unter anderem roter Bundesgeschäftsführer. Im SN-Gespräch erklärt Kalina, der längst als Unternehmer tätig ist, wie er die Lage der SPÖ einschätzt.

Wie werten Sie den Brief des burgenländischen SPÖ-Chefs an die Bundesparteivorsitzende? Josef Kalina: Als die Vollziehung einer Realität. Der Schritt ist nachvollziehbar, da es ja in mehreren Fragen unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung der Partei zwischen ihm und der Parteichefin gibt. Es steckt auch eine Logik dahinter, ...