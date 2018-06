Weitere Krisensitzungen bei Liste Pilz nächste Woche

Die Liste Pilz will sich in den aktuellen Turbulenzen ein Wochenende gönnen und sich dann kommende Woche "zeitnah" zusammensetzen, um die neue Situation zu besprechen, wie es am Freitag aus der Partei hieß. Der interimistische Klubobmann Peter Kolba blieb indes dabei, dass er noch am Freitag sein Nationalratsmandat bei der niederösterreichischen Landeswahlbehörde zurücklegen will.

SN/APA/HANS PUNZ Peter Kolba hat genug - er legt sein Mandat zurück