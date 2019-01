"Weitere Reformen bei Pension, Pflege, Gesundheit wichtig"

Steuersenkungen würden belebend auf den Konsum und das Wachstum wirken, sagt EcoAustria-Chef Tobias Thomas.

Tobias Thomas ist Direktor des Forschungsinstituts EcoAustria.

Ist diese Steuerreform ein großer Wurf? Tobias Thomas: Die Reform bringt Schritte in die richtige Richtung. Die Abgabenquote liegt im EU-Vergleich an sechsthöchster Stelle. Da tut eine Entlastung der Unternehmer und Arbeitnehmer not. Gerade die Körperschaftssteuerbelastung ist hoch. Sie liegt mit 25 Prozent deutlich über dem EU-Schnitt von 21,3 Prozent - ein Standortnachteil im internationalen Wettbewerb.