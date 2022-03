Weitere Sanktionen gegen Russland in Aussicht

Österreich arbeitet im Einklang mit der EU und unter Einbeziehung der USA an einem vierten Sanktionspaket gegen Russland. Hauptziel seien die "Cronies" des Regimes, also die Oligarchen, sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nach dem Ministerrat am Mittwoch. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erneuerte die Forderung nach humanitären Korridoren in der Ukraine. Er sprach sich auch für eine einjährige Aufenthaltsmöglichkeit für Ukrainer in der EU aus.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA "Unter Druck zeigt die EU ihre Stärke", sagt Schallenberg angesichts des Ukraine-Kriegs