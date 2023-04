Weitere Unterstützer aus den Ländern in SPÖ-Machtkampf

Die konkurrierenden Lager in der SPÖ erhalten nach und nach Zulauf von prominenten Unterstützern aus den Landesparteien. So machte sich Wiens Ex-Bürgermeister Michael Häupl im "Standard" für die aktuelle Parteichefin Pamela Rendi-Wagner stark - und kritisierte ein angebliches "Wien-Bashing" in dieser Frage. Der Pressesprecher von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser - er hat sich offiziell nicht deklariert - findet sich indes unter den Unterstützern von Andreas Babler.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/KLAUS TITZER Häupl unterstützt Rendi-Wagner im SPÖ-Vorsitzrennen