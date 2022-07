Weitere Zeugen in Prozess gegen Landesrat Waldhäusl befragt

Der Prozess wegen Amtsmissbrauchs gegen den niederösterreichischen FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl und eine frühere Landesbedienstete ist am Freitag mit Zeugenbefragungen weitergegangen. Die Vorwürfe stehen in Zusammenhang mit der Verlegung von Minderjährigen in das mit Stacheldraht umzäunte Flüchtlingsquartier Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) 2018. Einvernommen wurden am siebenten Prozesstag am Landesgericht St. Pölten u.a. der frühere Bürgermeister und der Gemeindearzt.

SN/APA/SOPHIA KILLINGER/SOPHIA KILL FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl wird Amtsmissbrauch vorgeworfen