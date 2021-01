Weiterer BVT-Beamter im Zusammenhang mit Wirecard verhaftet

Im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal ist ein weiterer BVT-Beamten verhaftet worden. Wie "Die Presse" am Sonntag online berichtete, soll es sich bei dem am Freitag in Kärnten verhafteten Mann um einen Vertrauten des ehemaligen BVT-Abteilungsleiters handeln, der bereits vorige Woche ebenso wie ein ehemaliger FPÖ-Nationalratsabgeordneter verhaftet wurde. Die beiden sollen dem früheren Wirecard-Vorstand Jan Marsalek bei dessen Flucht nach Weißrussland geholfen haben.

