Weiterwursteln bei den Pensionen

Die Anpassung für 2019 hat den Ministerrat passiert. Um eine gröbere Reform macht auch diese Regierung einen großen Bogen und setzt auf kleine Schritte. Warum das so ist.

Auf den Zufall ist doch immer wieder Verlass. Auch wenn's um die Pensionen geht.

In der Regierungssitzung am Mittwoch wurde die erste türkis-blaue Pensionsanpassung beschlossen, jene für 2019. Es handelt sich um den altbekannten Mischmasch aus höherem Plus für kleine Pensionen, dem gesetzlich gebotenen Mindestmaß an Teuerungsausgleich für mittlere und etwas höhere Pensionen und einer neuerlichen schleichenden Entwertung höherer und hoher Pensionen. Immerhin steigen auch sie diesmal. Um einen Fixbetrag unter der Inflationsrate.