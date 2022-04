Welche Coronaregeln in den Schulen gelten

Am Osterwochenende werden zahlreiche Coronamaßnahmen gelockert. Auch in der Schule gelten nach den Ferien neue Regeln.

Keine Maske mehr im Geschäft oder im Wirtshaus. Kein Impf- , Genesungs- oder Testzertifikat mehr als Eintrittsticket in die Nachtgastronomie. Ab Samstag fallen, wie von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) angekündigt, zahlreiche Coronamaßnahmen. Doch was bedeutet dies für die Schülerinnen und Schüler, die nach dem Ende der Osterferien wieder in die Klassen strömen?

Zunächst einmal ändert sich die Teststrategie in den Schulen. Die Ninjas werden nämlich an den Schulen ihren Kampf gegen das Coronavirus einstellen. Nach den Osterferien wird ...