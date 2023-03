Welche Optionen die SPÖ im Führungsstreit jetzt hat

Rendi-Wagner oder Doskozil? Oder ein Dritter als Kompromisskandidat? Die Debatte über die rote Spitzenkandidatur für die nächste Nationalratswahl gewinnt dramatisch an Fahrt.

SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner am Wahlabend in Klagenfurt mit dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser.

"Diese Diskussionen wird es in der Sozialdemokratie geben, die werden nicht öffentlich sein." - Keine 24 Stunden nach dem Wahlschluss in Kärnten kamen diese drohenden Worte aus Eisenstadt. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil kündigt damit eine weitere Runde der seit Jahren schwelenden Führungsdebatte in der SPÖ an. Und das, obwohl Parteichefin Pamela Rendi-Wagner noch am Wahlabend betont hatte, dass sie zu bleiben gedenkt. Die Konfrontation scheint also unvermeidlich zu sein. Wie könnte eine Lösung für die SPÖ aussehen?

...