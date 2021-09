Wels bleibt blau, Luger muss wohl in Stichwahl

Die Gemeinderatswahlen in Oberösterreich haben den im Land abgestürzten Freiheitlichen einen Prestigeerfolg gebracht. Sie verteidigten den in der zweitgrößten Stadt Wels vor sechs Jahren eroberten Bürgermeister-Sessel schon im ersten Wahlgang. Amtsinhaber Andreas Rabl holte sich bei der Direktwahl 60 Prozent und erspart sich die Stichwahl. Dagegen muss in Linz Bürgermeister Klaus Luger wohl in die Ehrenrunde.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Kein Grund für schlechte Laune - Rabl bleibt Stadtchef