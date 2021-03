Wels: FPÖ-Chef Haimbuchner bei Babyparty - jetzt ist er in Quarantäne

In Steinhaus in Wels dürfte es vergangenen Dienstag offenbar eine Babyparty gegeben haben. Ein Mitarbeiter des Gemeindeamtes hatte Nachwuchs bekommen und laut APA vorliegenden Informationen eine Garagenfeier gegeben.

Unter den Gästen soll sich auch FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner befunden habe. Sein Pressesprecher bestätigte auf Nachfrage lediglich, dass Haimbuchner dem frisch gebackenen Vater gratuliert habe.

Rund 30 Personen waren dem Vernehmen nach bei der Garagenfeier, die wegen der Pandemie in dieser Größenordnung derzeit nicht zulässig wäre, in der Heimatgemeinde von Haimbuchner. Zum Brauch des Aufstellens eines Holzstorches vor dem Haus sei der Landeshauptmannstellvertreter gekommen, nach zirka 20 Minuten sei er wieder gegangen, hieß es weiter aus seinem Büro. Ein Mitfeiern in der Garage wurde nicht bestätigt.

Seit Donnerstag befindet er sich in Quarantäne, weil er corona-positiv ist. Laut Krisenstab des Landes sind aktuell in Steinhaus weniger als zehn Personen erkrankt. Aufgrund dieser Anzahl an Personen könne man noch nicht von einer Fallhäufung sprechen.