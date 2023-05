Wen die Rückkehr der Erbschaftssteuer treffen könnte

Die Diskussion kehrt immer wieder, einige Modelle liegen auf dem Tisch. Auch an der Grundsteuer wird gerüttelt.

Vermögenssteuern, insbesondere eine Erbschafts- und Schenkungssteuer, sind in Österreich ein schwieriges Thema. So vehement sie von der einen Seite gefordert werden - zuletzt erneut von Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler -, so vehement werden sie von der anderen Seite abgelehnt.

Die allgemeine Vermögenssteuer - also die jährliche Besteuerung des betrieblichen und privaten Vermögens - wurde 1993 unter dem Kabinett Vranitzky III abgeschafft, die Reste der Erbschafts- und Schenkungssteuer liefen Ende Juli 2008 aus (Regierung Gusenbauer).

Vermögensbezogene ...