Wende in den Ländern?

Gleich drei Landtagswahlen finden in den kommenden Monaten statt. Deren Ausgang in Tirol, Kärnten und Salzburg könnte massive Auswirkungen auf die Bundespolitik haben.

Die Umbrüche im politischen System werden auch nach der Nationalratswahl weitergehen. Nach der kürzlich geschlagenen Landtagswahl in Niederösterreich wählen die Tiroler, Kärntner und Salzburger. Drei Politikwissenschafter aus den drei Bundesländern analysieren die politischen Entwicklungen und die Auswirkungen auf den Bund. Werden die Grünen in den Ländern überleben? Wird die ÖVP-FPÖ-Regierung gestärkt? Schwächt die NS-Liederbuchaffäre die FPÖ? Entscheidet sich die Zukunft der SPÖ in Kärnten?