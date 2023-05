Weniger Einbürgerungen im ersten Quartal

Die Zahl der Einbürgerungen in Österreich hat sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zum ersten Quartal 2022 um fast ein Drittel verringert. Die Zahl der Einbürgerungen von Verfolgten des NS-Regimes und deren Nachkommen ist nach dem großen Schwung im Vorjahr um drei Viertel zurückgegangen, teilte die Statistik Austria am Dienstag mit. Etwa zwei Drittel aller Einbürgerungen erfolgten aufgrund eines Rechtsanspruchs.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Amtsweg gemeistert: 3.292 Einbürgerungen im ersten Quartal