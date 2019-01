Weniger Lehrer, mehr Schüler

Zu Schulbeginn war es mit den Sonderförderungen wegen der Migrationskrise 2015 vorbei. Was das für Wien bedeutet und warum sich eine Gesamtschau trotzdem lohnt.

Weniger Lehrer für mehr Schüler? Ein SPÖ-Pflichtschulgewerkschafter schlug am Montag Alarm. Angesichts der nach wie vor großen Herausforderungen bei der Sprachförderung, der Integration, "der schleichenden Islamisierung" und der Gewaltprobleme an den Wiener Schulen sei das der falsche Weg, sagte Thomas Bulant im ORF-Radio. Die Wiener SPÖ griff das Thema im anlaufenden Wien-Wahlkampf sofort auf und gab der Regierung die Schuld. Was ist dran an der Kritik? Ein Faktencheck.