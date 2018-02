Wenn die Landesfürsten Kraft tanken

Der Erfolg der Bundes-ÖVP beflügelt die schwarzen Landeshauptleute. Das ist schön für Kurz. Und könnte ihm das Leben erschweren.

Die Tiroler Landtagswahl von Sonntag ist eine Wiederholung der niederösterreichischen Landtagswahl vor vier Wochen: Es gibt nur Gewinner. Die ÖVP konnte ihre dominierende Position halten und sogar ausbauen. Die SPÖ legte zu. Ebenso die FPÖ. Die Grünen überlebten. Die Neos zogen in den Landtag ein. Da ist für alle etwas dabei. Und nur Spaßverderber werden einwenden, dass dieses allseitige Erfolgserlebnis hauptsächlich auf den Umstand zurückzuführen ist, dass die einst in Tirol reichlich vorhandenen Splitterparteien faktisch verschwunden sind. Was naturgemäß die verbliebenen Parteien stärkte.

Und was bedeutet das Tiroler Ergebnis für die Bundespolitik? Erstens: Landeshauptleute, die durch Wahlsiege Kraft tanken, werden für den Kanzler in Wien nicht so leicht zu steuern sein, wie er sich das vorstellen mag und wie ihm das bisher mühelos gelungen ist. Zweitens ist zu konstatieren, dass SPÖ und ÖVP, die seit Jahrzehnten tendenziell kleiner und kleiner werden, sich konsolidiert haben. Schon bei der Nationalratswahl im vergangenen Herbst konnten beide einstigen Großparteien zulegen; bei der Landtagswahl in Niederösterreich hielt die ÖVP ihr hervorragendes Ergebnis von 2013, während die SPÖ ein wenig dazugewann; und jetzt, in Tirol, hatten beide Parteien ein Plus vor dem Ergebnis.

Was im Fall der SPÖ wohl noch bedeutsamer ist als im Fall der ÖVP, die seit der Machtübernahme durch Sebastian Kurz ohnehin erfolgsverwöhnt ist. Auf Bundesebene ist es der SPÖ seit ihrer Verbannung aus der Bundesregierung noch nicht wirklich gelungen, sich als Oppositionskraft zu etablieren. Der Achtungserfolg der Landes-SPÖ wird auch den Genossen in Wien Aufwind geben. Eine gute Spitzenkandidatin, vernünftige Ansagen im Wahlkampf - und schon sieht die Welt für die SPÖ wieder besser aus. Was auch für die Grünen gilt. Die Wähler in Tirol bestraften nicht die desaströse Vorstellung der Bundes-Grünen vom vergangenen Jahr, sie honorierten vielmehr die solide Arbeit der grünen Tiroler Regierungsmannschaft. Und hauchten dadurch den klinisch toten Bundes-Grünen ein wenig Leben ein.

Die FPÖ-Wähler wiederum ließen sich nicht dadurch beirren, dass der blaue Chef in seiner Rolle als Vizekanzler in jedes verfügbare Fettnäpfchen taumelt. Sie stärkten lieber die Landes-FPÖ, die freilich trotz Zugewinnen immer noch zu den schwächeren blauen Landesorganisationen zählt. Die Wähler blickten nicht nach Wien, sondern nach Innsbruck, als sie am Sonntag in die Wahllokale schritten.