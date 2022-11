Wenn die SPÖ auf Wirtschaft trifft, ist von Klassenkampf keine Spur

Gemeinsamer Gas-Einkauf, niedrigerer Strompreis, staatliche Beteiligung an systemrelevanten Unternehmen, mehr Geld für die Bildung: SPÖ-Chefin Rendi-Wagner fordert eine neue Wirtschafts- und Industriepolitik.

Die SPÖ und die Wirtschaft - ein diffiziles Verhältnis. Einerseits versteht sich die Sozialdemokratie als politischer Arm der werktätigen Massen und unterstützt blind jegliche Forderung, die von Arbeitnehmerverbänden wie AK und ÖGB erhoben wird. Andererseits pflegt Parteichefin Pamela Rendi-Wagner den Kontakt zu führenden Wirtschaftstreibenden und sucht ostentativ die Nähe wirtschaftsaffiner Parteifreunde von Hannes Androsch über Brigitte Ederer bis Christian Kern.

So auch diesen Samstag in der Arena Nova in Wiener Neustadt, wohin die Parteichefin zu einem sogenannten "Themenrat" ...